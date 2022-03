Pop-Art : Luxemburgs «Nana» ist zurück in der Stadt

LUXEMBURG - Die Plastiken der französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle sind weltberühmt. Luxemburgs Nana musste 2011 am Royal Hamilius weichen.

Sie ist wieder da! Die Pop-Art-Plastiken von voluminösen Frauen der französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle sind weltweit berühmt. Luxemburgs «Nana» ist an diesem Mittwoch an an den Royal Hamilius zurückgekehrt. Die Skulptur musste 2011 wegen Bauarbeiten demontiert werden.