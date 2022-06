Nations League : Luxemburgs Nationalelf landet auf den Färöer-Inseln

LUXEMBURG – Nachdem das Flugzeug der luxemburgischen Delegation am Sonntag aufgrund der schlechten Wetterbedingungen nicht auf den Färöer-Inseln landen konnte, ist es nach einer Nacht in Norwegen am Montag gelandet. Am Dienstag treffen die beiden Teams aufeinander.

Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft hat unplanmäßig eine Nacht in Norwegen verbracht. Mélanie Maps / sportspress.lu

Das Flugzeug der luxemburgischen Nationalmannschaft (94. Platz in der FIFA-Rangliste) ist endlich auf den Färöer-Inseln angekommen. Die «Roten Löwen» sind am Sonntag nach dem 2:0-Erfolg aus Litauen abgereist, konnten aufgrund der Wetterbedingungen nicht auf der kleinen Landebahn der Inselgruppe landen.

Nach zwei erfolglosen Landeanflügen hatte der Pilot beschlossen, im norwegischen Bergen zu landen, wo das FLF-Team die Nacht verbrachte. Die Mannschaft von Luc Holtz wird am späten Montagnachmittag trainieren. Am Dienstag (20:45 Uhr) bestreiten sie ihr zweites Spiel in der Nations League gegen die Färöer-Inseln, Nummer 124 der Fifa-Rangliste.