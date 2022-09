«schwierige praktische Umsetzung»: Luxemburgs Naturschutzgesetzt soll nachgebessert werden

Das Naturschutzgesetz von 2018 – das vom Verwaltungsgericht als verfassungswidrig eingestuft wurde – erwartet noch in diesem Jahr einige Änderungen. Das hat das Umweltministerium am heutigen Donnerstag mitgeteilt. Das Ministerium räumt eine «schwierige praktische Umsetzung» in einigen Fällen und «restriktiv formulierte Bestimmungen» ein. Darüber hinaus weist ein Gericht auch auf mögliche Verletzungen des Eigentumsrechts hin und zweifelt den Aspekt der Nachhaltigkeit in Zusammenhang mit dem bisherigen Naturschutzgesetz an.