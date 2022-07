Autobahnraststätte: Luxemburgs Netz an Schnellladesäulen hat Zuwachs bekommen

An der Autobahnraststätte Capellen stehen neue Schnellladesäulen zur Verfügung. Editpress

Pünktlich zur Urlaubszeit haben die Minister Claude Turmes (Energie) und François Bausch (Mobilität) sowie der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Franz Timmermans, haben am Montag zwölf ultraschnelle Ladestationen an der Raststätte Capellen eingeweiht. Sechs davon sind bereits auf der Raststätte «Nord» in Richtung Belgien in Betrieb, sechs weitere werden bis zum Ende der Woche auf der anderen Seite in Richtung Luxemburg betriebsbereit sein. Die Hälfte bietet eine Leistung von 350 kW, die übrigen 160 kW.

«Wir haben das zweitdichteste Ladenetz in Europa, was die öffentlichen Ladestationen betrifft», so Energieminister Claude Turmes, «sie sind in rund 100 Gemeinden in Luxemburg vorhanden». Wichtig sei, diese durch ein Netz von Schnellladestationen zu ergänzen. «Bis Ferienbeginn werden wir 24 Ladestationen an den Autobahnraststätten des Landes haben», sagte Turmes. Dies betrifft die Achse Brüssel-Luxemburg-Frankreich.

Subventionen nach Gesetzentwurf

Insgesamt 88 «SuperChargy»-Ultra-Schnellladestellen installiert der Netzbetreiber Creos im Großherzogtum. Zwei Standorte sind bereits in Betrieb: auf dem Universitätsparkplatz auf dem Kirchberg und am P&R in Junglinster. In Summe gibt es im Land rund 40 dieser Ladesäulen, nach Regierungsangaben sollte die Mehrheit bis Ende 2023 eingerichtet sein.

Die öffentlichen «SuperChargy»-Ladestationen sind für jedermann zugänglich. Nutzer, die keinen Vertrag mit einem Ladedienstleister haben, können per Kreditkarte bezahlen – der Preis beträgt 0,495 Euro pro kWh. «Der derzeitige Ausbau des Ladenetzes hält sehr gut Schritt mit der Entwicklung der Zahl der Elektroautonutzer», urteilte Mobilitätsminister François Bausch. Im ersten Quartal 2022 entfielen 23,7 Prozent der Neuzulassungen in Luxemburg auf Elektro- und Hybridautos.