Französischer Darsteller: Luxemburgs «Offenheit für Kultur» überzeugt Schauspieler Rufus

Der Schauspieler, der in Maurice Dugowson's «Lily Aime-Moi» (1975) bekannt wurde und in über 100 Spielfilmen, darunter «Les Misérables» und «Die fabelhafte Welt der Amélie», mitwirkte, stand bereits 2020 in Luxemburg auf der Bühne, um Harold Pinters «Der Wächter» zu interpretieren. «Ich habe bei dieser Gelegenheit eine tolle junge Schauspielerin kennengelernt, Céline Camara, die mich mehr als unterstützt hat. Als ich den Text von Violette Ailhaud las, musste ich sofort an ihre Dynamik und Herzlichkeit zurückdenken», erzählt er, «dass sie in dem Stück mitwirkt, ist für mich sehr bereichernd.»