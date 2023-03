Cyrus Neshvad: Luxemburgs Oscar-Hoffnung erzählt über seine Heimat

Cyrus Neshvad ist bereits am 11. Februar in die USA gereist.

Am problematischsten ist die Entscheidung der Jury. Sie bestimmt, was dem Publikum gefallen wird. Das ist nicht fair, sie ist wie ein Lehrer. Meine Filme, sei es «L'orchidée», «Antoine», «Fils», «Portraitiste» oder «La Valise Rouge», sprechen jedoch das Publikum an. Ich habe eine Botschaft zu vermitteln und möchte nicht, dass sich die Zuschauer langweilen. Ich möchte, dass sie sich mit dem Helden verbunden fühlen und gemeinsam eine Reise erleben. Auf Festivals kann ich sehen, dass meine Filme das Publikum ansprechen. Aber es stimmt, bei Kurzfilmen ist es schwieriger. Diese können nämlich an Fernsehsender verkauft werden.

Der Film ist aufgrund der Ereignisse im Iran sehr aktuell. Ein Vorteil?

Das ist zurzeit aktuell, war aber schon vor zwei Jahren der Fall. Ich habe Verwandte im Iran und meine Mutter erzählte mir von verschwundenen Frauen. Das hat mich empört und daraufhin habe ich einen Film gedreht. Auch wenn sich dadurch nichts ändert, hatte ich das Gefühl, etwas geleistet zu haben. So entwickelte sich die Idee eines sechzehnjährigen Mädchens an einem Flughafen. Ein idealer, wenn auch paradoxer Schauplatz: Von dort aus fliegt man in den Urlaub, während sie in diesen großen Räumlichkeiten mit all den Postern von glücklichen Frauen gefangen ist.