Ferien auch in der Chamber: Luxemburgs Politiker gönnen sich vor den Wahlen noch eine Pause

Für Paulette Lenert, Sam Tanson und Xavier Bettel steht der Urlaub vor der Tür. Editpress/Julien Garroy

Vor den Wahlen ist nach den Wahlen. Und dazwischen gönnen sich Luxemburgs Politiker im Urlaub eine Verschnaufpause. Auch Politiker haben Ferien, doch die fallen dieses Jahr etwas kürzer aus, denn der nächste Wahlkampf steht an. So auch Premierminister Xavier Bettel (DP): «Gleich nach seiner Rückkehr aus Korea am Freitag ist Xavier Bettel (DP) für drei Wochen mit dem Auto in den Urlaub gefahren», lässt seine Entourage wissen. Die Reise ginge nach Europa, mehr Details werden nicht bekannt gegeben. Ab Ende August geht es dann weiter mit dem Wahlkampf.

Auch sein Konkurrent Luc Frieden (CSV) hat eine Reise geplant, und zwar einen Wanderurlaub in den Bergen, gefüllt mit sportlichen Aktivitäten mit der Familie. Das sei wichtig, um Energie für die Wahlen im Herbst zu tanken, lässt der Politiker wissen. So ganz ohne Politik ginge es jedoch auch im Urlaub nicht: «Natürlich werde ich aktuelle Ereignisse weiterhin aufmerksam verfolgen», betont Luc Frieden.

«Der nächste richtige Urlaub wartet in den Weihnachtsferien.» Sven Clement, Piraten

Paulette Lenert (LSAP) dagegen hat ihre Auszeit für Ende August geplant: «Ich werde mir Zeit nehmen, um mich mit meiner Familie auszuruhen und zu entspannen», so die stellvertretende Ministerpräsidentin. So könne sie Abstand gewinnen und mit neuer Energie und einer klaren Perspektive zurück an die Arbeit kehren.

Der Piratenführer Sven Clement wird seinerseits eine Woche in die USA fliegen: «In erster Linie jedoch geschäftlich, es erwartet mich nämlich ein Geschäftstreffen», verrät er. Auch ohne seine Familie werde er die Zeit dort dennoch genießen. Zurück im Großherzogtum werde er sich dann gemeinsam mit seinen Liebsten erholen. Jedoch «wird es kein Urlaub am Strand oder in den Bergen», lässt er wissen. Der nächste richtige Urlaub wartet dann in den Weihnachtsferien.