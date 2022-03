Autoklau-Statistik : Luxemburgs Polizei hat da noch mal nachgerechnet

LUXEMBURG – Die Statistikbehörde Eurostat sagt, Luxemburg sei das Land mit den meisten Autodiebstählen. Luxemburgs Polizei sagt: Stimmt gar nicht!

Worum geht es? Laut der europaweiten Statistik werden in Luxemburg die meisten Autos gestohlen – jährlich sind es demnach 328 je 100 000 Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland waren es im Zeitraum zwischen 2015 und 2017 jährlich 69 geklaute Autos, in Dänemark nur vier.