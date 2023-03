Rund 40 Gramm Kokain beschlagnahmt : Luxemburgs Polizei schnappt landesweit gesuchten Flüchtigen

LUXEMBURG – Im Rahmen einer zufälligen Kontrolle am hauptstädtischen Place de la Gare ist ein auf nationaler Ebene Gesuchter in die Fänge der Polizei geraten. Im Gepäck hatte er neben Messern auch einiges an Drogen.