ESA-Astronaut: Luxemburgs Raumfahrt sieht neue Perspektiven mit Raphaël Liégeois

Ein neuer belgisch-luxemburgischer Austronaut – da ließ Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) es sich nicht nehmen, Raphaël Liégeois in Paris gleich persönlich zu gratulieren. Um junge Luxemburger «zu ermutigen, im Raumfahrtsektor zu arbeiten», hat der Minister den Astronauten bei der Gelegenheit auch direkt ins Großherzogtum eingeladen. «Man kann nicht nur Astronaut werden», meint auch Raphaël Liégeois' Vater, Philippe. Er ist Forscher am Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser). «Dieser faszinierende Bereich bietet so viele Möglichkeiten in der Wissenschaft».