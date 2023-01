Ukraine-Krieg: Luxemburgs Regierung begrüßt Entscheidung über deutsche Kampfpanzer-Lieferung

Deutschland hat nach langem Hin und Her die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine freigegeben.

Kaum ein Thema wurde in jüngster Vergangenheit so heiß diskutiert wie Kampfpanzer-Lieferungen aus Europa an die Ukraine. Deutschland hat am gestrigen Dienstag die von vielen EU-Mitgliedsstaaten ersehnte Entscheidung, Leopard-Kampfpanzer bereitzustellen, getroffen. Nun steht die Frage nach einem möglichen Sieg der Ukraine durch die lange benötigte europäische Lieferung der Panzer im Raum. Obwohl es noch zu früh sei, um einen Wechsel des Kräfteverhältnisses zwischen den beiden Kriegsparteien vorherzusagen, sind sich alle Experten einig: Diese Entscheidung bedeutet für Kiew einen gewaltigen Schritt nach vorne im Kriegsverlauf. Das ist auch der Grund für die zahlreichen hitzigen Debatten in Deutschland, angefangen mit den ersten Bedenken des Bundeskanzlers Olaf Scholz bis hin zur Lieferbestätigung Berlins – das von seinen europäischen Verbündeten gedrängt wurde – am Mittwoch.