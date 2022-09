Preisexplosion : Luxemburgs Regierung beharrt auf alter Fahrtkostenpauschale

LUXEMBURG – Eine höhere Fahrtkostenpauschale ist im Großherzogtum nicht in Sicht, wie Finanzministerin Yuriko Backes in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage erklärt.

Seit 1992 ist laut den ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser und Roy Reding in Luxemburg die Fahrtkostenpauschale nicht mehr indexiert worden. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Energiepreise wollten die beiden in einer parlamentarischen Anfrage an Finanzministerin Yuriko Backes (DP) wissen, ob eine Indexierung dieses Postens in Aussicht sei.