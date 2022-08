Luxemburgs Regierung bereitet sich auf Gasausfälle im Winter vor

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der aktuellen Energiekrise könnten einige Unternehmen aufgrund einer Verknappung der Gasversorgung dazu gezwungen sein, ihren Betrieb vorübergehend zu reduzieren oder einzustellen. In einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung bemüht sich die Regierung, Luxemburgs Arbeitnehmer zu beruhigen. Wirtschaftsminister Franz Fayot und Arbeitsminister Georges Engel (beide LSAP) sehen vor, dass die betroffenen Unternehmen in einem solchen Fall auf Kurzarbeit zurückgreifen können, um die Beschäftigung aufrechtzuerhalten und somit Entlassungen zu vermeiden.