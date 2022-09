Nach Kritik: Luxemburgs Regierung rechtfertigt Auslaufen des Tankrabatts

«Müssen die Leute nach Longwy fahren, um zu tanken?», fragt die CSV. Wie alle Oppositionsparteien drängen die Christsozialen auf eine Verlängerung des Tankrabatts in Höhe von 7,5 Cent pro Liter. Doch alle Bemühungen scheinen Vergebens. Die Regierung ist nicht bereit, die staatliche Kraftstoff-Subvention weiterzuführen.

Eine Position, für die auch der Energieverbund für Mobilität kein Verständnis hat. Luxemburg sei im Vergleich mit Frankreich, wo die Preise an den Zapfsäulen derzeit deutlich niedriger sind, wettbewerbsunfähig. «Der luxemburgische Staat lässt zu, dass der Branche wichtige Einnahmen entgehen», findet der Verbundsvorsitzende Roman Hoffmann. Und dadurch entgingen auch dem Staat selbst hohe Einnahmen: «Neben der Verbrauchersteuer und der CO2-Steuer auch noch 70 Cent Mehrwertsteuer pro Liter.»

Ein Argument, das laut Finanzministerin Yuriko Backes (DP), Energieminister Claude Turmes und Umweltministerin Joëlle Welfring (beide Déi Gréng) ins Leere läuft: «Würden im Großherzogtum ähnliche Maßnahmen umgesetzt werden wie in Frankreich, würde das genauso zu Verlusten führen.» Außerdem wolle die Koalition auch gar nicht, dass die Spritpreise viel niedriger sind als in den Nachbarländern: «Unser Ziel ist, dass weniger Menschen aus dem Ausland zum Tanken nach Luxemburg kommen». So solle das Großherzogtum seinen Teil zum Kampf gegen den Klimawandel leisten.