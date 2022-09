Müllerthal: Luxemburgs schönster Fleck hinterlässt Sorge und Traurigkeit

Das sonst so idyllische Müllerthal präsentiert sich in einem trostlosen Zustand.

«Die Nadelwälder leiden seit 2019 unter starkem Borkenkäfer-Befall», erklärt ein Sprecher der im Umweltministerium von Joëlle Welfring (Déi Gréng) angesiedelten Naturverwaltung ANF («administration de la nature et des forêts»): «Ein großer Teil des Bestands ist dem Untergang geweiht und muss frühzeitig gerodet werden.» Neben dem Borkenkäfer mache der Buchsbaumzünslers, ein aus Asien eingeschlepptes Insekt, den Bäumen das Leben schwer. Dazu komme in diesem Sommer auch noch die extreme Trockenheit – der Sommer 2022 war der trockenste seit Aufzeichnungsbeginn. «Die schwächt die Bäume, insbesondere die Fichten. Wenn sie nicht genügend Wasser bekommen, werfen sie ihre Nadeln ab.» So entstehe der trostlose Anblick, der Olivier und andere Spaziergänger in diesen Wochen im Müllerthal entsetzt.