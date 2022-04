Luxemburg: Luxemburgs Schulen nehmen 1000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine auf

Die Schulen des Großherzogtums bereiten sich derzeit auf den Empfang der Kinder aus der Ukraine vor. «Wir rechnen derzeit mit rund 1000 Schülern, die vor dem Krieg geflüchtet sind und hierzulande Zuflucht gefunden haben. Davon kommen etwa 240 in die Vorschule», sagt Pierre Reding, Berater im Bildungsministerium. Rund 500 Kinder sollen bereits in der kommenden Woche eingeschult werden. Sie haben die medizinische Kontrolle bereits hinter sich.

Die Grundschüler haben die Wahl zwischen einer der öffentlichen Schulen und den internationalen Schulen in Clerf, Mersch, der Hauptstadt, Junglinster, Bad Mondorf und Differdingen-Esch. «90 Prozent der Familien haben sich für eine staatliche englischsprachige Schule entschieden», sagt Reding. Bei vielen sei der Wunsch stark, so schnell wie möglich in die Ukraine zurückzukehren.

Schulen richten Zweigstellen ein

In der Sekundarstufe werden die Jugendlichen eine der sechs staatlichen internationalen Schulen besuchen. Um der großen Nachfrage insbesondere nach Räumlichkeiten gerecht zu werden, wenden sich die Schulen an Partnerschulen oder richten Zweigstellen ein. Einige Schulen seien dazu in der Lage 150 bis 200 Kinder aufzunehmen. Vermeiden will man, dass die ukrainischen Schüler unter sich bleiben, weshalb das Bildingsministerium viel Wert auf eine Durchmischung legt.