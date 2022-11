Kanye West: Luxemburgs Sneakerheads bleiben den «Yeezys» treu

Kanye West hat sich in den vergangenen Wochen selbst demontiert.

In den vergangenen Wochen hat Kanye West mit Negativschlagzeilen sämtliche Promi-Ressorts der Medienwelt auf Trab gehalten. Für seine antisemitischen Äußerungen muss er Konsequenzen spüren – der Rapper verlor nach eigener Aussage an einem Tag zwei Millionen Dollar, weil die Unternehmen Balenciaga und Adidas ihre Kooperationen mit ihm für beendet erklärten. Auch von Twitter war er verbannt worden. Durch Elon Musks neue Twitter-Politik ist West auf dem Messenger-Dienst allerdings mittlerweile wieder freigeschaltet, was dieser ausgerechnet mit dem Tweet des hebräischen Wortes «Shalom» entgegennahm.