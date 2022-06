Nach zwei Jahren Unterbrechung: Luxemburgs Sommerprogramm lockt mit vielen Veranstaltungen

Konzerte, Nationalfeiertag, Schueberfouer, Märkte und Veranstaltungen in den Museen: Die Bürger und Besucher von Luxemburg-Stadt dürfen sich in den kommenden Sommerwochen auf einen prallgefüllten Eventkalender freuen, den die Stadtverwaltung am Dienstag präsentiert hat.

Insgesamt sind es mehr als fünfzig Veranstaltungen und andere Aktivitäten, die den Sommer zwischen der «Fête de la Musique» am kommenden Freitag und dem «Luxembourg Open Air» am 9. und 10. September auf dem Kirchberg bestimmen werden.

17 Meter hoher Eiffelturm auf der Place de Paris

Der Nationalfeiertag wird am Mittwoch, 22. und Donnerstag, 23. Juni der erste Höhepunkt des umfangreichen Programms sein. «Am 22. findet wieder der Fackelzug und ein 17-minütiges Feuerwerk statt. Ich glaube, da wird unsere Stadt voll sein», sagt Schöffe Patrick Goldschmidt. Die passende Live-Musik kommt dabei von den Künstlern, die im Rahmen des «City Sounds» auf dem Glacis Live-Musik auftreten: Am Abend des 22. Juni stehen ab 20.30 Uhr DJs wie «Alle Farben» und «Ogazon» im Mittelpunkt. Am 23. Juni sind dann internationale Künstler wie Emeli Sandé und Rag'n'Bone Man folgen am 23. Juni.