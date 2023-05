Europäische Kleinstaatenspiele: Luxemburgs Sportler zeigen in Malta ihr Können

LUXEMBURG/MALTA – Am heutigen Montag startet in Malta der sportliche Part der Kleinstaatenspiele. Die neun kleinsten Staaten Europas mit Nationalen Olympischen Komitees treten in zehn Disziplinen gegeneinander an.

Die luxemburgische Delegation besteht aus 130 Sportlern. Editpress/Hervé Montaigu

Vier Jahre Warten sind vorbei: Die luxemburgische Delegation hat sich am Wochenende auf den Weg in den Süden gemacht. In Malta finden zum 19. Mal die Spiele der kleinen Staaten von Europa statt. Eigentlich hätten die Sportler schon 2021 in Andorra antreten sollen, doch da kam wie bei so vielem Corona dazwischen.

Nach der offiziellen Zeremonie am Sonntag werden nun also ab heute mehr als tausend Athleten, darunter 130 aus dem Großherzogtum, eine Woche lang auf der Mittelmeerinsel in zehn Disziplinen gegeneinander antreten: Leichtathletik, Basketball, Judo, Rugby, Segeln, Schießen, Squash, Schwimmen, Tennis und Tischtennis.

Teilnehmen dürfen nur Länder, die in Europa liegen und nicht mehr als eine Million Einwohner haben. Mit am Start sind also Andorra, Island, Lichtenstein, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino und Zypern. Luxemburg hat sich unter den «Sportzwergen» bei den vergangenen beiden Malen besonders hervorgetan und zweimal in Folge gewonnen.

Olympia hat Vorrang

Die Serie fortzuführen wäre zwar wünschenswert, aber mit einem einfachen Durchmarsch rechnet Alwin De Prins, Chef de Mission, nicht. «Einige der Sportarten, die wir in diesem Jahr ausgewählt haben, wie Squash und Segeln, sind für uns nicht vorteilhaft», sagte er. «Außerdem haben wir unseren Spitzensportlern empfohlen, den Kleinstaatenspielen keinen Vorrang zu geben, wenn sie dadurch Nachteile bei der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris erleiden könnten.»