Steuergeschenke für Firmen? : Luxemburgs Steuerpolitik im Visier der EU

LUXEMBURG - Gewährt Luxemburg internationalen Konzernen unerlaubte Steuervorteile? Die EU-Wettbewerbshüter nehmen die Steuerpolitik unter die Lupe.

Steuererleichterungen für Unternehmen in Irland, Luxemburg und den Niederlanden sind in das Visier der Brüsseler Wettbewerbshüter geraten. «Ich kann bestätigen, dass wir Informationen zu dem Thema sammeln», sagte ein Sprecher von EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia in Brüssel.