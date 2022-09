«Roudy Racing»: Luxemburgs Straßen könnt ihr jetzt auch im «Mario Kart»-Modus entdecken

Wieder mal haben sie es geschafft uns zu überraschen. Nach zahlreichen virtuellen Weiterbildungen in Luxemburg, sind die Virtual Rangers nun wieder in der Gaming-Branche unterwegs. Ihr Wunsch: das Großherzogtum ganz nach vorne bringen. «Durch unser Spiel Lux Runner aus dem Jahr 2020, kann Roudy nun durch die Straßen Luxemburgs rennen», erzählt Matthieu Bracchetti, CEO von Virtual Rangers.

«Jetzt kommt ein völlig neues Spiel mit einer vollständigen Version unseres kleinen Löwen auf den Markt. Es wird das erste Videospiel sein, das sich in der Stadt Luxemburg abspielt», so Bracchetti. Zum ersten Mal wird es einen Multiplayer-Modus geben. «Acht Spieler können online mit Polizei- und Feuerwehrfahrzeugen oder sogar mit dem Auto des Großherzogs gegeneinander antreten. Post Luxembourg hat uns bei diesem Projekt unterstützt und das Spiel wird offiziell auf der Luxembourg Gaming Experience Convention vorgestellt, die am 24. und 25. September in der Luxexpo the box stattfindet», erklärt der CEO.