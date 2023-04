Neuer Innovationscampus: Luxemburgs Süden soll zum «Health Valley» werden

In Luxemburg entsteht ein neues Zentrum für Innovation und Fortschritt im Gesundheitssektor: der «Health and Lifescience Innovation Campus», kurz HE:AL. Dieser soll auf einer Fläche von etwa zehn Hektar in der Zone d'activités à caractère régional in Esch-sur-Alzette (ZARE-Sommet) entstehen und zukünftig bis zu 3500 Mitarbeiter beschäftigen. Romain Poulles, der Geschäftsführer des Campus und Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP), haben am Donnerstag das Projekt vorgestellt.