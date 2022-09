Großherzoglicher Familienausflug : Luxemburgs süßer Thronfolger macht die Schueberfouer unsicher

LUXEMBURG – Prinz Charles hat mit seinen Eltern einen der letzten Schueberfouer-Tage ausgekostet und durfte sich mal richtig austoben – so wie alle anderen luxemburgischen Kinder auch.

Die Schueberfouer neigt sich dem Ende zu. Auch wenn es in diesem Jahr kein Feuerwerk zum Abschluss gibt, wollen Familien – und vor allem die Kinder aus Luxemburg und der Großregion – die letzten Tage der Kirmes genießen und nochmal alles mitnehmen. So ging es am Dienstag auch dem zweijährigen Sohn des großherzoglichen Thronfolgerpaares Guillaume und Stéphanie.