Luxemburg – Luxemburgs Supermärkte fürchten keine Engpässe

Leere Regale, die Supermärkte rationieren Speiseöl und Mehl: In Belgien sind die Folgen des Krieges in der Ukraine im Handel bereits spürbar. Um sich ein Bild von der Lage im Großherzogtum zu machen, hat der luxemburgische Handelsverband (CLC) vor kurzem eine Umfrage unter den großen Einzelhandelsketten durchgeführt. «Wir haben keine Schwierigkeiten , Marken oder Produkte zu ersetzen, weil wir in puncto Lieferanten breit aufgestellt sind. Belgien ist ein wichtiger Lieferant, aber nicht der einzige für die großen Einzelhandelsunternehmen in Luxemburg», bemerkt Claude Bizjak, stellvertretender Direktor der CLC. Er beschreibt die Lage in Luxemburg trotz der erheblichen Preissteigerungen als stabil. «Wir sind weit von Lieferengpässen und leeren Regalen entfernt», versichert er – auch wenn bestimmte Produkten wie Sonnenblumenöl derzeit knapper sind.