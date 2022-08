Treibstoffpreise : Luxemburgs Tankrabatt endet heute

Am Dienstag gab es noch gute Nachrichten für Benziner: Der Preis für einen Liter Super 95 ist um Mitternacht um 2,1 Cent gefallen, so dass der Liter Super 95 aktuell 1,634 Euro kostet – noch. Denn ab dem 1. September gilt der staatliche Tankrabatt von 7,5 Cent pro Liter Kraftstoff nicht mehr. Ab dann wird 1,709 Euro für Super 95 an Luxemburgs Tankstellen aufgerufen. Sofern die Maximalpreise auf Donnerstag gleichbleiben, würde Diesel wieder an der Zwei-Euro-Marke kratzen (1,975 Euro).