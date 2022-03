WHO-Bericht : Luxemburgs Teenager schwören dem Alkohol ab

LUXEMBURG – Ein neuer WHO-Bericht legt das Trinkverhalten von Jugendlichen offen. Generell greifen Jugendliche seltener zur Flasche, aber trotzdem immer noch zu oft.

Die WHO hat sich in einer Studie das Trinkverhalten von Jugendlichen angeschaut.

Zwölf Jahre lang, von 2002 bis 2014, studierte die World Health Organisation (WHO) die Trinkgewohnheiten von Jugendlichen in europäischen Ländern. Nun kam sie zu einem Ergebnis, das optimistisch wirkt, aber nicht unbedingt froh stimmt: Jugendliche trinken zwar im Großen und Ganzen weniger als noch vor zwölf Jahren, aber das Level an Alkoholgenuss ist immer noch gefährlich hoch und bedenklich.