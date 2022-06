Davis Cup : Luxemburgs Tennis-Asse peilen den Aufstieg an

LUXEMBURG – Die Nationalmannschaft aus dem Großherzogtum spielt ab Mittwoch in Montenegro in Gruppe III des Wettbewerbs. Das Ziel ist die nächsthöhere Liga.

Die Sandplätze, auf denen die Davis-Cup-Spiele ausgetragen werden, befinden sich direkt unterhalb ihres Hotels, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Totz der 30 Grad, die an der Küste Montenegros erwartet werden, ist für die luxemburgische Tennis-Nationalmannschaft nicht zu denken. Das Team um Kapitän Gilles Müller hat ein klares Ziel: Es will zum ersten Mal seit 2018, dem letzten Jahr, in dem der ehemalige Weltranglisten-21. auf dem Platz stand, wieder in die Gruppe II aufsteigen.