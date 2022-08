Post-Corona: Luxemburgs Tourismus nimmt wieder Fahrt auf

Am 1. Januar 2022 gab es in Luxemburg insgesamt 223 Hotels, 78 Campingplätze, neun Jugendherbergen und 43 Gîtes d'étape (Etappenunterkünfte). Während der Großteil der Hotels (95 Betriebe) sich im Zentrum des Landes befindet, ist eine überwiegende Mehrheit der Campingplätze in der Ardennen-Region (41) und im Müllerthal (26) verteilt.