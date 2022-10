Bei Übernachtungen: Luxemburgs Tourismus verzeichnet Rekordniveau im Juli

Erfreuliche Nachrichten für Luxemburgs Tourismusbranche nach langer Zeit der coronabedingten Einschränkungen: Der Tourismus im Großherzogtum hat wieder sein Vorkrisenniveau erreicht. Die inländischen Unterkünfte haben im Juli 2022 fast so viele Übernachtungen wie im Juli 2019 verzeichnet. Das letzte Jahr vor Ausbruch der Pandemie (2019) war sogar ein Rekordjahr für Luxemburgs Tourismus. «Schon 2021 war zuerkennen, dass sich der Tourismussektor erholt, nun verzeichnen wir erneut ein starkes Wachstum für die Branche», erklärt der zuständige Minister Lex Delles. Am Montagmorgen hat der Minister sein Resümee für die Tourismussaison 2022 vorgestellt.

So hat sich die Zahl der Übernachtungen in diesem Jahr im Vergleich zum Jahr 2021 mehr als verdoppelt (+53 Prozent). An die Zahlen des Rekordjahres kommt das aktuelle allerdings noch nicht ganz ran (- 8 Prozent). In den ersten sieben Monaten das Jahres 2022 schossen die Übernachtungen im Vorjahresvergleich um 44 Prozent in die Höhe (-12 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Jahres 2019). Bei den Campingplätzen betrug der Anstieg satte 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (-1,5 Prozent im Vergleich zu 2019). Jugendherbergen verzeichnen sogar einen Anstieg von stolzen 139 Prozent verglichen mit dem Jahr 2021 (-17 Prozent im Vergleich zu 2019). Vor allem beim Geschäftstourismus im Großherzogtum sei laut Lex Delles eine «starke Erholung» erkennbar. «Allerdings werden Meetings und Kongresse heute hybrid (Präsenz und digital) abgehalten, was die Zahl Geschäftsreisenden etwas reduziert», fügt er hinzu.