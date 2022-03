Fußball : Luxemburgs U17-Nationalmannschaft für EM qualifiziert

LUXEMBURG – Das Nachwuchsteam der «Roten Löwen» fährt zur Europameisterschaft nach Israel. Das Turnier startet am 16. Mai.

Luxemburg darf nun als einer von sieben Gruppenzweiten an der Endrunde in Israel teilnehmen. Der französische Nachwuchs hatte die Gruppe B5 vor Luxemburg gewonnen, England wurde dritter. Die Auswahl Russlands wurde von der Qualifikation ausgeschlossen. Das Turnier startet am 16. Mai, das Endspiel findet am 1. Juni statt. Die EM-Gruppen werden am kommenden Mittwoch um 11 Uhr ausgelost.