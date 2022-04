Auslosung : Luxemburgs U17 trifft bei der EM auf Deutschland und Israel

LUXEMBURG – Die Nachwuchs-Fußballer des Großherzogtums spielen in der Vorrunde der Europameisterschaft gegen Die DFB-Elf, Gastgeber Israel und einen weiteren Qualifikanten.

Die U17-Fußballer aus Luxemburg treffen in der Vorrunde der Europameisterschaft in Israel auf Deutschland, den Gastgeber sowie einen weiteren Qualifikanten. Das hat die Auslosung am Mittwoch ergeben.