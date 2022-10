Marc Bichler : Luxemburgs UNO-Botschafter schildert «systematische Unterdrückung» in Russland

LUXEMBURG – Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der UN-Menschenrechtsrat am Freitag das Mandat für einen Sondergesandten geschaffen, der die Unterdrückung Oppositioneller in Russland beobachten soll.