Solarstrom: Luxemburgs Unternehmen leisten ihren Beitrag zur Energiewende

75 Unternehmen werden in den kommenden Monaten 44 Millionen Euro in Produktionsanlagen für die Solarstromgewinnung investieren.

Am heutigen Dienstag haben die Ministerien für Energie und Wirtschaft eine erste Bilanz ihres im vergangenen Jahr veröffentlichten Projektausschreibens für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen für den Eigenverbrauch vorgestellt. Erklärtes Ziel bei dem Projekt: Firmen als Treiber der Energiewende zu gewinnen und die Solarstrom-Erzeugung spürbar anzukurbeln. «Von November 2022 bis Februar 2023 haben wir 106 Projektvorschläge erhalten», resümiert Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng). Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) spricht indes von einem durchschlagenden Erfolg der im Rahmen der Energie-Tripartite vom vergangenen September ins Leben gerufenen Maßnahme.

Insgesamt seien 85 Projekte von 75 Betrieben ausgewählt worden. Dabei würden die Unternehmen 44 Millionen Euro in Photovoltaikanlagen zum Eigenverbrauch investieren. Der Staat schieße 16 Million Euro hinzu.

Ein weiteres Projektausschreiben soll schon bald folgen

Die begünstigten Unternehmen stammten aus den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen: «Von Arcelor Mittal über Guardian, SES, Bofferding oder Cargolux bis hin zu Metzgereien und Autowerkstätten», also ein breites und repräsentatives Spektrum der luxemburgischen Wirtschaft, wie Franz Fayot anmerkt. Die neuen Solaranlagen sollten jährlich etwa 46 Megawatt produzieren, was der Menge des in den acht Jahren zwischen 2010 und 2018 insgesamt produzierten Solarstroms entspreche.