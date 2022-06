Konzerte, Clubs und Festivals: Luxemburgs Veranstalter nehmen Attacken mit Spritzen ernst

Da auch in Luxemburg das Nachtleben wieder in Gang gekommen ist und die Terminkalender gut gefüllt sind, sind die Veranstalter wachsam. «Wir beobachten das sehr genau und haben unser Sicherheitspersonal bereits darauf hingewiesen. Wir sehen, dass die Fälle im Ausland zugenommen haben», sagt Loïc Clairet, Generaldirektor der Francofolies d'Esch. Während das Atelier sich nicht zu dem Thema äußern wollte, ist John Rech, Direktor des Kulturzentrums Op der Schmelz in Düdelingen, nicht beunruhigt.

Türsteher tasten Gäste nach Spritzen ab

«Wir nehmen die Sicherheit unserer Gäste natürlich sehr ernst. Wir stehen mit der Polizei und dem CGDIS in regelmäßigem Kontakt, aber bislang war das in Luxemburg kein Thema. Wir werden die Augen offen halten, aber wenn es eine akute Gefahr gäbe, hätte uns die Polizei bereits darüber informiert», so Rech. Bisher sind keine Fälle im Großherzogtum bekannt. Einige Grenzgänger gaben jedoch an, dass sie Ende April auf einem Ball im grenznahem Belgien unter Drogen gesetzt worden seien.