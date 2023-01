Hauptstadt : Luxemburgs Weihnachtshändler bauen ab

LUXEMBURG – Am Sonntag war Schluss auf den Weihnachtsmärkten. Die Händler äußern sich hauptsächlich zufrieden.

Die Händler waren am Montag damit beschäftigt, ihre Chalets wieder abzubauen.

«Das war das beste Jahr seit langem», erzählte Maite am Montag beim Abbauen ihres Chalets auf der Place d'Armes. Sie hat auf dem Weihnachtsmarkt selbst entworfene Kleidung verkauft und ihre Bilanz fiel durchweg positiv aus. «Es waren viele Besucher da, viele Touristen», meinte sie. Die kreisförmige Anordnung der 38 Stände schätzte sie als sinnvoll für die Händler ein: «Die Kunden gingen an allen Ständen vorbei».

Franz, der als einer der 41 Händler auf dem Markt auf dem Place de la Constitution Schmuck verkauft hat, war ähnlich zufrieden. «Seit dem ersten Mal 2012 komme ich jedes Jahr hierher», so der Franzose aus dem Département Ardèche. «Dieser Markt wird immer besser, er nimmt an Fahrt auf. Alle meine Kollegen sind sehr zufrieden».

Wegen eines Brandes hatte der Markt am Fuße der «Gëlle Fra» für zwei Tage schließen müssen. Laut Händler Franz war auch der Kälteeinbruch Mitte Dezember nicht allzu förderlich. Als Kritikpunkt nannte Maite, dass es keine Musik gab und der andere Markt auf der Place d'Armes am 24. Dezember nicht geöffnet war. «Wir haben ein wenig vom Weihnachtszauber verloren», meinte sie. Trotzdem wollen beide in diesem Jahr wieder dabei sein. «Ich habe eine richtige Kundschaft», erklärte Franz, «die darf ich doch nicht im Stich lassen.»