Auslandsreisen erlaubt: Luxemburgs Wirtschaft kann von Corona-Lockerungen in China profitieren

Chinesische Touristen geben viermal mehr aus

In den Jahren 2017, 2018 und 2019 reisten pro Jahr durchschnittlich 30.000 chinesische Touristen nach Luxemburg, mit Übernachtung. Seitdem fiel diese Zahl unter 10.000, was auf die pandemiebedingten Einschränkungen zurückzuführen ist. 2021 entfielen 26.460 Übernachtungen auf Chinesen in Luxemburg, 27 Prozent weniger als im Jahr 2019. Dasselbe gilt für Business-Aufenthalte, die 2019 einen Anteil von 25 Prozent der chinesischen Aufenthalte nach Luxemburg ausmachten, 96 Prozent übernachten in Hotels.