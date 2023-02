Trotz geringer Hürden: Luxemburgs Zugezogene drängt es nicht zur Wahl

LUXEMBURG – Bis zum 17. April können sich im Großherzogtum ansässige Ausländer noch in die Wählerlisten eintragen lassen. Die Bedingungen für das Wahlrecht sind nicht mehr an die Dauer des Wohnsitzes gebunden.

Dank einer Reform des Wahlgesetzes kann jeder Zugezogene an den Kommunalwahlen teilnehmen. DR

In Luxemburg ansässige Ausländer dürfen bei den Kommunalwahlen am 11. Juni ihre Stimme abgeben. Eilig haben sie es offenbar nicht. Am 31. Januar hatten nur 11,7 Prozent der wahlberechtigten Ausländer den Antrag zur Registrierung auf die Wählerlisten gestellt.

Noch geringer fällt der Prozentsatz bei Nicht-EU-Ausländern aus, von denen sich nur knapp über 4 Prozent als Wähler registriert haben. Bei EU-Bürgern sind es etwas weniger als 14 Prozent. Nur bei den Niederländern wollen mehr als 20 Prozent ihre Bürgerrechte wahrnehmen. Damit liegen sie vor den Dänen und den Deutschen.

Über 65-Jährige melden sich zahlreich

Am stärksten mobilisierten die Gemeinden Reisdorf und Bech ihre ausländischen Einwohner. Mehr als 30 Prozent hatten sich dort bereits registriert. In der Hauptstadt, mit einem Ausländeranteil von 70 Prozent, kam die Kampagne mit rund sieben Prozent registrierten Ausländern nur schleppend in Gang. Während die über 65-Jährigen bei weitem am zahlreichsten vertreten sind, ist die Quote der 18- bis 24-Jährigen mit weniger als einem Prozent sehr gering.

Je länger die Aufenthaltsdauer, desto eher tragen sich die Menschen außerdem in die Listen ein. Ausländer, die sich zwischen null und fünf Jahren in Luxemburg aufhalten, wollen zu weniger als zwei Prozent zur Wahl gehen. Dank einer Reform des Wahlgesetzes können jedoch auch sie an den Wahlen teilnehmen. Bis zum 17. April, um 17 Uhr, können sich alle Ausländer in Luxemburg in die Wählerlisten eintragen lassen. Die Anmeldung kann sowohl online als auch bei der jeweiligen Gemeinde eingereicht werden. Sämtliche Formalitäten werden auf der Website «Ich kann wählen» erklärt.