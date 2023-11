Luxexpo The Box: International Motor Show bietet Party für PS-Freaks

Quietschende Reifen, der Geruch von Motoröl in der Luft, PS-getränkte Atmosphäre – an diesem Wochenende kommen die PS-Freaks in Luxemburg voll auf ihre Kosten. Von Freitag bis Sonntag gastiert die International Motor Show in der Luxexpo. Sogar das Formel-1-Auto von Max Verstappen und der BMW von Valentino Rossi können vor Ort bestaunt werden.