Filme in Luxemburg : LuxFilmFest kehrt zu seinem Publikum zurück

LUXEMBURG – Die Organisatoren des Luxembourg City Film Festivals haben am Montag die Highlights der 12. Ausgabe, die vom 3. bis 13. März stattfinden wird, bekannt gegeben.

«Die Pandemie hat uns zu diversen Anpassungen gezwungen», erklärte Georges Santer, der Präsident des Luxembourg City Film Festivals, am Montag in der Cinémathèque der Stadt Luxemburg, unter anderem in Anwesenheit der Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) und der Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lydie Polfer (DP). Nachdem die Ausgabe 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, kehrt das LuxFilmFest mit seiner 12. Ausgabe in diesem Jahr voll und ganz zu seinem Publikum zurück.