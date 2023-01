Luxemburg: Ensemble Luxicals erzählt seine Geschichten in Liedern

«Es ist die Geschichte von Naomi und Alejandro, die auf einem Dachboden eine Kiste mit 200 Jahre alten Liebesbriefen finden. Indem sie diese lesen, erschaffen sie die Geschichte der Show ‹The World through your Eyes›», heißt es in dem von Alex Bernard geschriebenen Vorwort zu der originellen und neuartigen Show, die die Theatergruppe Luxicals am morgigen Freitag und am Samstag im Forum Geesseknäppchen aufführen wird. «Es ist eine Geschichte, die in Liedern erzählt wird, um Emotionen besser zu vermitteln», beschreibt der Leiter und Mitbegründer der 2021 gegründeten Truppe das Konzept, das sich zwischen Konzert und Theater bewegt und mit Liedern aus Musicals, sowie Songs auf Luxemburgisch und Deutsch, gespickt ist.