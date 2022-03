Mit berühmten Autogrammen : Luxus-iPhone kostet 25.000 Euro – und manche finden es «überraschend günstig»

Caviar verkauft iPhones mit Unterschriften von Steve Jobs, Michael Jackson oder Elon Musk. Die Preise für die aufgemotzten Geräte mit viel Gold starten ab umgerechnet 25.000Euro.

Am teuersten ist das Modell Napoleon – mit 70.000 Euro. Wieso? Es hat am meisten Gold verbaut.

Ab 25.000 Euro

Wer nun mit dem Gedanken spielt, sich so ein aufgemotztes Smartphone zu kaufen – es gibt einen Haken: den Preis. So kostet das günstigste iPhone 13 der «Autograph»-Kollektion umgerechnet rund 25.000 Euro. Dabei ist der Preis für die drei Versionen mit Autogramm von Jackson, Jobs und Musk noch «überraschend günstig», schreibt Techradar.com . Zumindest wenn man ihn mit den anderen angebotenen Modellen vergleicht.

Das iPhone-Modell Napoleon gibt es ab 70.000 Euro. Für das Rasputin-iPad-Pro muss man 85.000 Euro hinblättern. Die Frage stellt sich, wieso das Napoleon-iPhone so viel teurer ist als das iPhone von Steve Jobs, quasi dem iPhone-Erfinder? «Es liegt daran, dass dieses Gerät das meiste Gold von allen enthält – es sieht aus wie ein Goldbarren aus einem alten Westernfilm», so Techradar.com.

Über 10.000 Kunden

Neu sind die aufgemotzten und teuren Smartphones und Tech-Gadgets allerdings nicht. Seit 2011 bietet der Hersteller seine Services an und verwandelt dabei ganz alltägliche Tech-Gegenstände in Bling-Bling-Gadgets. In dieser Zeit habe man die Geräte an mehr als 10.000 Kundinnen und Kunden verkauft. Darunter sind nach Angaben von Caviar prominente Personen, Sportlerinnen und Sportler, Regisseurinnen und Regisseure und Unternehmer und Unternehmerinnen.