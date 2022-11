Dubai: Luxus-Uhrmacher plant höchstes Wohnhaus der Welt «für die Elite»

In Dubai soll der nächste Rekord-Turm gebaut werden: Die Burj Binghatti Jacob & Co. Residences.

In Dubai soll das höchste Wohnhaus der Welt gebaut werden. «Heute» berichtet über die Kooperation des einheimischen Bauträgers Binghatti und des US-amerikanischen Luxus-Uhrmachers Jacob & Co. 100 Stockwerke soll das Gebäude erhalten, das aktuell den Projektnamen Burj Binghatti Jacob & Co. Residences trägt.