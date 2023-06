14-Jährige gedemütigt: Lycée Aline-Mayrisch ergreift Anti-Mobbing-Maßnahmen nach Prügelvideo

«Null-Toleranz»-Kurs im Lycée Aline-Mayrisch

Wie andere Gymnasien hat auch das Lycée Aline-Mayrisch bereits Fälle von Mobbing in der Schule erlebt. So was gebe es überall, heißt es von Carole Chaine. In solch einem Fall empfiehlt sie allen Jugendlichen, sich umgehend einem Erwachsenen anzuvertrauen. Selbes gelte für jene, die eine besorgniserregende Situation beobachtet haben. «Wir haben auch Schülermediatoren, die sich mit Konflikten jeder Art befassen und wenn es ernst ist, wird ein Disziplinarrat einberufen.»