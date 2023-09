Lycée Ermesinde: Merscher Schulkids finden Handyverbot voll okay

Im Lycée Ermesinde heißt es seit etwas mehr als einer Woche für rund 400 der 750 Schüler und Schülerinnen der Unterstufe sowie für das Lehrpersonal: «Handys in den Schrank». Ältere Schüler ab der 4ième müssen die Geräte zwar nicht abgegeben, sollen sie auf dem Schulgelände aber nicht benutzen. Die Geräte kommen bis zum Ende des Schultags gegen 16 Uhr in eine eigens gefertigte Holzkiste. L'essentiel hat der Schule einen Besuch abgestattet.

Vizedirektorin Tammy Muller erklärt, dass es sich bei der Maßnahme um einen Teil eines größeren Konzepts handele. Bei Seelite werde sich mit den Vor- und Nachteilen der Digitalisierung befasst: «Es geht um eine sinnvolle Nutzung. Und nein, wir wollen nicht zurück in die Steinzeit.» In Zeiten der «Screen Education» setzt die Merscher Schule auf «Slow Education».

Finde ich richtig gut. Sollte in allen Schulen so sein. Ich bin unsicher. Finde ich nicht gut. Ich habe kein Handy.

Doch was halten die Betroffenen von der Maßnahme? Mit einem Smartphone als Aufnahmegerät in der Hand platzen wir in den Französischunterricht einer siebten Klasse – «die neuen Kunden», wie sie Tammy Muller ironisch beschreibt. Der Enthusiasmus der 23 Schüler sich zu der neuen Regel zu äußern, ist groß. In der eingesperrten Kiste befinden sich 16 Telefone. Auf die Frage, wo sich denn die restlichen Geräte befinden, antwortet Ben*: «In meiner Socke, weil wenn ich gekidnappt werde, muss ich meine Eltern anrufen.» Überprüft hat seine Aussage niemand, aber auch die Direktion könne nicht sicher sein, ob nicht auch zum Beispiel Zweithandy abgegeben werden.