Lycée Vauban: Luxemburger Schüler sind bereit für «Robotik-Olympiade» in Singapur

Per Fernsteuerung soll der Luxemburger Roboter Bälle unterschiedlicher Größe aus verschiedenen Höhen einsammeln.

Emile, Pablo und Thibault werden Luxemburg bei der First Global Challenge vertreten.

Über 190 Länder treten bei der First Global Challenge vom 7. bis 10. Oktober in Singapur an. Auch aus Luxemburg sind drei Schüler der Abschlussklasse des Lycée Vauban mit dabei: Emile Rose, Pablo Otera und Thibault Garel.