Austausch : Lydie Polfer sichert Witali Klitschko Hilfe für Flüchtlinge zu

LUXEMBURG/KIEW – Bürgermeisterin Polfer hat mit ihrem Amtskollegen über die Lage in der Ukraine gesprochen und weitere Hilfe für Flüchtlinge zugesichert.

Wie die Stadt Luxemburg mitteilt, hat sich Bürgermeisterin Lydie Polfer am Donnerstag Witali Klitschko, Bürgermeister von Kiew über die Lage in der Ukraine ausgetauscht. Bei dem Gespräch sicherte Polfer ihrem Amtskollegen ihre Solidarität zu. «Wir verurteilten entschieden die russische Invasion, die der ukrainischen Bevölkerung unannehmbares Leid zufügt», heißt es in dem Communiqué.