Mit 71 Jahren : Lynyrd-Skynyrd-Gründungsmitglied Gary Rossington ist gestorben

Gary Rossington, Gründungsmitglied der legendären US-Rockband Lynyrd Skynyrd, ist tot. Rossington sei am Sonntag (Ortszeit) im Alter von 71 Jahren gestorben, teilte die Gruppe mit. «Gary ist jetzt bei seinen Skynyrd-Brüdern und seiner Familie im Himmel und spielt schön auf, wie er es sonst immer tut.» Mit Rossington ist das letzte überlebende Mitglied der Originalbesetzung der Band gestorben, die in den 1970er Jahren den Südstaaten-Rock populär machte.

Bis zum Schluss bei Lynyrd Skynyrd

Lynyrd Skynyrd gründete der in Jacksonville in Florida geborene Rossington in den 60er Jahren gemeinsam mit seinen Freunden Bob Burns (Schlagzeug), Larry Junstrom (Bass), Van Zant (Leadgesang, Gitarre) und Allen Collins, ebenfalls Sänger und Gitarrist. Die Liebe zum Baseball verband die Jungen. Der Bandname geht auf den ähnlich klingenden Namen eines Sportlehrers an Rossington Highschool zurück – und auf eine Figur aus dem Spaßsong «Hello Muddah, Hello Fadduh» von 1963.