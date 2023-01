Drohungen und Schikane: Lyon strich schwangerer Fußballerin den Lohn – jetzt folgt die Quittung 

Das hat das Tribunal des Weltfußballverbandes einer Fifa-Mitteilung zufolge so entschieden. Der Spitzenclub aus Frankreich kommentierte die Entscheidung bislang nicht. Auf «The Players Tribune» erzählt Gunnarsdóttir, die mittlerweile bei Juve kickt, ihre ganze Geschichte.

Geheimhaltung der Schwangerschaft

«Es war der 2. März 2021, als mir klar wurde, dass ich schwanger bin», schildert die 32-Jährige. Alles sei sehr nervenaufreibend gewesen. Zusammen mit dem Mannschaftsarzt habe sie beschlossen, die Sache vorerst geheim zu halten. Gunnarsdóttir weiter: «Ich war erst in der fünften Woche schwanger, also war es noch sehr früh und wir hatten wichtige Spiele vor uns. Ich fühlte mich sehr unter Druck gesetzt.»

Rückkehr in die Heimat

Nach etwa einem Monat informierte Gunnarsdóttir schließlich ihre Mitspielerinnen. Kurz darauf kehrte sie nach Island zurück, auch aus Angst vor Corona. «Ich wollte einfach den Rest meiner Schwangerschaft zu Hause in Island durchführen, wo ich die Ärzte in meiner Muttersprache verstehe und mit meiner Mutter, meinem Partner und meiner Familie zusammen sein konnte», so die Mittelfeldspielerin. Der Verein habe diesen Schritt erlaubt, die Versicherungen seien aktiviert worden.