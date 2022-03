Schule : Lyzeum Vauban stellt das Schuljahr um

LUXEMBURG - Die Schüler des Lyzeums Vauban sind rund zwei Wochen nach ihren französischen Schulkollegen zum Unterricht zurückgekehrt. Doch läuft dies nicht ohne Probleme ab.

Während in Frankreich die Sommerferien am 3. September endeten, sind die Schüler des Lyzeums Vauban erst zwölf Tage später wieder in die Schule gegangen – zum zweiten Mal, zeitgleich mit den anderen Schülern im Großherzogtum. «Wir wollen hier nicht autark bleiben», begründet Direktor Daniel Bourgel die Änderung. Ein Jahr nach der Umstellung sind die Meinungen dazu zweigespalten. Auswirkungen auf das Abitur habe es nicht gegeben. «Ganz im Gegenteil, wir hatten einen sehr guten Jahrgang», sagt Laurence Margeat, Präsidentin der Elternvertretung.