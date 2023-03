Luxemburg: M Club wird zu Encore – und «keine Disko mehr sein»

«Wir alle haben unsere Abende im ‹M Club› genossen. Aber ‹Encore Luxembourg› ist nicht mehr der ‹M Club›. Wir kommen mit einem neuen Konzept», kündigt Pauline Goedert an. Die Pandemie hatte dem legendären «M Club» zugesetzt. Der Mietvertrag wurde nicht verlängert und seit Januar letzten Jahres ist der Club Geschichte. So still und leise das passiert ist, so diskret zogen die Gastronomen Pauline Goedert, Dani Fernandes sowie Erik und Alex de Toffol in die leerstehende Location in der Nähe des P&R Bouillon in der Hauptstadt ein.